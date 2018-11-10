На севере ЛНР – ожесточенные бои

10.11.2018, Луганск, Михаил Рябов

На линии фронта на севере ЛНР идут ожесточенные бои. Об этом в своем блоге сообщает военкор Сергей Белоус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В районе «Бахмутки» в ЛНР “Минскими соглашениями” и не пахнет. Эту ночь провел на передовой в Желобке – самой горячей точке на северной части фронта. С украинской стороны летело все – АГС, РПГ, работали крупнокалиберные пулеметы, более того – по позициям армии ЛНР ВСУшники выпустили более 70 снарядов (в том числе из САУ), более десяти из которых 122мм. Мне ещё повезло – а вот рядом с блиндажом, где был мой напарник Макс Фадеев – в пяти метрах разорвалась 82мм мина. Слава Богу, обошлось без жертв», – рассказал Белоус.

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«Сейчас село Желобок в ЛНР – это сплошные постапокалиптические руины. Постоянно под огнем. Был здесь год назад – многие места не узнать. Последняя мирная жительница выехала летом – в ее дом попало две 122 мины, чудом выжила – вытащили бойцы», – также сообщает военкор.