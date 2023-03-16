На съезде РСПП дискриминировали правый сектор

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Бизнесмены, сидевшие в правом секторе зала на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) не смогли задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину.

Когда наступило время вопросов и ответов, Путин сам предложил чередовать сектора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако президент РСПП Александр Шохин сказал, что тогда пусть пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «этим занимается», а он сам знает, кому давать слово.

Однако Путин поломал его сценарий и дал задать вопрос представителю «Уралвагона», которого Шохин слышать явно не хотел. Мужчина задал первый вопрос про ЕГЭ и захотел спросить еще. Тут Шохин вспомнил о распределении по секторам.

«Ну, правый же сектор есть», – сказал он.

«Правый сектор не у нас», – мгновенно отреагировал Путин и разрешил уральцу спросить его еще.

Когда настало время следующего вопроса, Шохин засомневался.

«Тот сектор не имеет возможности, потому что там ассоциации плохие», – сказал он.

Путин пояснил, что про правый сектор он пошутил. Однако никто из сидевших там задать вопрос так и не решился. Президент в конце встречи даже извинился перед правым сектором.

«Извините, что не на все вопросы ответил. В том числе, к коллегам справа обращаюсь», – сказал Путин.