На шествиях в Хабаровске оскорбляют Путина и поднимают флаги белорусских националистов

09.08.2020, Москва, Никита Антонов

В Хабаровске в выходные прошли уже традиционные митинги противников власти, которые собираются после ареста обвиняемого в причастности к убийствам уже экс-губернатора Сергея Фургала. Акции протеста становятся малочисленне, но злее – в ход идут оскорбления президента Владимира Путина, телеведущих центральных ТВ-каналов, также появилась символика белорусских националистов – бело-красный флаг.

Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля, когда на улицу вышли 12 тысяч человек. В минувшую субботу численность снизилась уже до 2800 протестующих. Интересно, что к моральной поддержке манифестаций накануне присоединился и музыкант Юрий Шевчук с группой DDT, которые даже сняли специальное видео с кадрами событий в Хабаровске на песню «Ты не один». Но, как видим, массовости это не сильно помогло, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Митингующие в Хабаровске развернули плакаты «Долой царя», «Долой репрессии», «Верните нам Фургала», а также скандировали «Беларусь, мы с тобой!». (У протестующих были профессиональные баннеры и плакаты, впрочем, вопрос о «спонтанности» этих митингов уже давно не возникает).

Движение автомобилей по ходу движения колонны было затруднено. Полицейские через громкоговоритель служебной машины предупредили участников, что митинг является несанкционированным, и попросили освободить проезжую часть, но колонна продолжила движение.

В мэрии Хабаровска сообщили, что на участников акций протеста правоохранительными органами было составлено больше ста протоколов. Но в целом полиция проявляет лояльность и не разгоняет оппозиционеров.

«Полиция стала какая-то другая в России, в Москве же не так, в Москве бах, и закрыли. А здесь они стоят, смотрят, уже целый месяц. Такие добрые ребята», – сказал один из протестующих во время стрима из Хабаровска.