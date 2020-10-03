На шоу Шустера потребовали нанести удар по российским аэродромам

03.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Российское вооружение, в том числе авиационное, позволяет сбивать самолеты противника, не заходя в его воздушное пространство.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Смешко, украинскому руководству нужно определиться, как именно бороться с Россией, чтобы развивать в этом направлении свои ВВС.

«МиГ-29, сбитый один, во время боевых действий там (очевидно, что Смешко подразумевает активную фазу конфликта в Донбассе, – ред.), он был сбит истребителем российским, который не перешел даже линию.

Бортовое оружие у российской авиации на 70% по дальности лучше, чем наше. О чем мы говорим?

Сначала нужно, чтобы руководитель государства, военно-политическое руководство оценило, какая угроза от противника, а потом нашло для этого средства.

Где? Не нужно воровать на таможне по три миллиарда гривен. Но сначала надо понять, какая нам нужна авиация для борьбы с конкретным противником», – заявил Смешко.

Известный украинский комик и волонтер, покупавший беспилотники для нужд «АТО» Сергей Притула, баллотирующийся сейчас в мэры Киева, призвал развивать ракетные системы, чтобы уничтожать российские самолеты прямо на аэродромах базирования:

«Я полностью соглашаюсь с теми военными экспертами, которые говорят, что при том положении дел в украинской авиации, нам не нужно ждать, когда российские самолёты прилетят в наше воздушное пространство, нам нужно гасить их еще на их аэродромах», – сказал новоявленный политик – уроженец западноукраинского Тернополя.