06.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, нацизм, Украина
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На шоу Шустера призвали не особо ценить русских унтерменшей Донбасса


Одна украиноязычная девочка в ДНР стоит больше, чем сотня русскоязычных, кричащих «Путин, приди».

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тука рассказал, как помог юной националистке из Горловки поступить в киевский ВУЗ.

«Я помог девочке из Горловки поступить в киевский университет, ее отец получил в свое время от Вячеслава Черновола членский билет «Руха» под номером два. И вот он у меня был в кабинете, этот мужик, шахтер. Просил, чтобы я дочке помог пройти эти бюрократические процедуры по оформлению документов.

Девочка сейчас учится, чудесно учится. Девочка принципиально в школе разговаривала только на украинском языке, принципиально. Поэтому для меня защита одной такой девочки важнее, чем защита ста граждан, которые кричат «Путин, приди». Там такие люди (как девочка) есть, и я буду за них бороться. И это именно те люди, которые несут нам Украину», – заявил Тука

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