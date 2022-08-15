На складах Запорожской АЭС хранится то, чего там не должно быть

15.08.2022  12:56 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина обстреливает склады ядерных отходов на Запорожской АЭС, чтобы не допустить туда экспертов МАГАТЭ, которым Россия хочет продемонстрировать некие улики.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявила политолог Каринэ Геворгян со ссылкой на слова эксперта по безопасности МАГАТЭ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина обстреливает склады ядерных отходов на Запорожской АЭС, чтобы не допустить туда экспертов МАГАТЭ,...

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«Они бомбят хранилище. Я спросила этого специалиста: а вывезти эту дрянь можно? Он сказал: за 12 часов. Но, сказал он, мы же там такое обнаружили, что нам надо, чтобы туда приехали из разных стран эксперты и зафиксировали, что там лежит, с какими маркировками. Они там обнаружили то, чего там не должно быть», – сказала Геворгян.

Украинская армия обстреливает склад ядерных отходов, содержимое которого хранится в упаковках американской компании «Вестингауз электрик», значительно уступающих в надежности российским и европейским.

Геворгян напомнила, что «Вестингауз», построила на территории Украины сухое хранилище ядерных отходов. Ранее таких объектов на территории страны не было. Кроме того, известно о нескольких аварийных ситуациях с американскими тепловыделяющими элементами на украинских АЭС.

В июне секретариат ООН заблокировал без объяснений визит представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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