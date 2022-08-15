На складах Запорожской АЭС хранится то, чего там не должно быть

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Новости Украины

Украина обстреливает склады ядерных отходов на Запорожской АЭС, чтобы не допустить туда экспертов МАГАТЭ, которым Россия хочет продемонстрировать некие улики.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявила политолог Каринэ Геворгян со ссылкой на слова эксперта по безопасности МАГАТЭ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они бомбят хранилище. Я спросила этого специалиста: а вывезти эту дрянь можно? Он сказал: за 12 часов. Но, сказал он, мы же там такое обнаружили, что нам надо, чтобы туда приехали из разных стран эксперты и зафиксировали, что там лежит, с какими маркировками. Они там обнаружили то, чего там не должно быть», – сказала Геворгян.

Украинская армия обстреливает склад ядерных отходов, содержимое которого хранится в упаковках американской компании «Вестингауз электрик», значительно уступающих в надежности российским и европейским.

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Геворгян напомнила, что «Вестингауз», построила на территории Украины сухое хранилище ядерных отходов. Ранее таких объектов на территории страны не было. Кроме того, известно о нескольких аварийных ситуациях с американскими тепловыделяющими элементами на украинских АЭС.

В июне секретариат ООН заблокировал без объяснений визит представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.