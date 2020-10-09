09.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Медицина, Москва, Общество, Политика, Происшествия, Россия
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На следующей неделе решится, закроют ли Москву на карантин


Дополнительные карантинные меры будут введены в Москве на следующей неделе.

Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», – написал Собянин.

«Конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который может быть принят», – уточнил он в эфире телеканала «Москва».

По данным мэра, количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день. Выросло количество госпитализаций – до 900-1000 человек ежедневно. Собянин предполагает, что скоро придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе.


В Москве были объявлены двухнедельные школьные каникулы и введен обязательный переход на удаленку и домашний режим для москвичей 65+. Пенсионерам и школьникам заблокировали социальные карты на бесплатный проезд в метро.

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