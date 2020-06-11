11.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина
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На следующем майдане за печеньки могут запросто убить


Тотальное обнищание украинцев, которое вызвано мировым кризисом и крахом экономики «незалежной», приведёт к бунтам – уже не по политическим, а по чисто экономическим причинам.

Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил депутат Верховной рады от «Батькивщины» Сергей Власенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы никогда не выходили на массовые акции протеста за кошелёк, только за политические вещи. Но я думаю, что сегодня ситуация у нас уникальная, потому что мы имеем мировой кризис, имеем коронавирус и мировую политическую нестабильность, а также имеем слабость украинских государственных институций.

К несчастью, все больше двойных стандартов. Так, когда президент на пресс-конференции говорит про то, что пять тысяч гривен это не обнищание, такие вещи могут побуждать людей любым способ высказывать свое отношение, и это отношение будет проявляться в массовых протестах», – сказал Власенко.

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