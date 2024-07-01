«На слона какие-то мухи наседают или обезьяны», – Карасёв о хаотичных атаках ВСУ по России

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Недавний телефонный разговор главы Пентагона и министра обороны РФ говорит о том, что американцы пытаются сгладить ситуацию, поскольку у России есть множество рычагов давления на американские интересы – от КНДР, хуситов и Кубы, до ситуации на фронте в зоне СВО.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впервые Минобороны после ударов «Атакамсами» по Севастополю возложило ответственность на США. Значит, надо было пояснить, наверное, Остин и пояснил, что они к этому не имеют отношение и так далее. Потому что уже русские сказали, что дальше – мы тогда ответим. Это не значит, что они сразу будут бежать за ядерной бомбой, размахивать ядерной дубиной. У них есть, чем отвечать. У них Корея есть, хуситы есть, Куба, в конце концов. А, главное, – в чём сегодня главное преимущество русских? У них инициатива на линии фронта», – сказал Карасёв.

По его словам, украинские удары не имеют такого военного значения, как продвижение РФ на фронте.

«Они давят по всей линии фронта, и они – да, не километрами, но они сотнямиметров всё-таки продвигаются. Часов Яр, Торецк, Покровск. Они делают своё дело. Меньше шума, отвлекалок всяких. Понятно, что их провоцируют на все эти вещи. Там, склад какой-то подорвали, там НПЗ какой-то – но для них это, как…ну, не комариные, но…как делает, когда на слона какие-то мухи наседают или обезьяны? Хвостом – хоп, и всё. Вот так примерно и выходит. Поэтому для пиара, для медийной картинки – да. Для того, чтобы говорили, что военная победа нужна», – объяснил политолог разницу действий подопечных Кирилла Буданова и ВС РФ.