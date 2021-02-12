«На случай, если безумие возобладает»: Россия резко подняла ставки накануне саммита ЕС

12.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на то, что страны ЕС являются крупным торговым партнёром России, Москва готова разрывать с Евросоюзом экономические отношения, если со стороны Запада продолжатся необоснованные санкции.

Об этом в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы исходим из того, что мы с ЕС соседи, они по-прежнему, если брать в качестве коллективного торгового партнёра, наш крупнейший торговый партнёр, крупнейший инвестиционный партнёр. Многие компании здесь работают, совместные предприятия исчисляются сотнями и тысячами.

И если бизнес взаимовыгоден, то мы будем его продолжать. Но если мы ещё раз увидим, как мы уже не единожды почувствовали, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах – поставки комплектующих, каких-то узлов… Мы в военном отношении уже стали полностью самодостаточными – нам нужно добиваться такого же и в экономике.

Да, мы не хотим изолироваться от мировой жизни. Но надо быть к этому готовым, хочешь мира – готовься к войне», – сказал Лавров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил слова министра, призвав СМИ не подавать сенсационные заголовки о разрыве с ЕС «без контекста».

«Это большая ошибка СМИ, которая именно меняет смысл. Смысл заключается в том, что мы не хотим этого. Мы хотим развивать отношения с ЕС. Но если Евросоюз пойдёт по этому пути, то да, мы будем готовы к разрыву, потому что надо быть готовым к худшему. Вот о чем говорил министр. А смысл исказили и подали это, что Россия чуть ли не будет инициировать разрыв отношений с ЕС», – сказал Песков.

«Мы должны быть самодостаточны, должны обеспечить безопасность в чувствительных стратегических областях и должны быть готовы национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас хотят лишить. Это на случай если безумие возобладает, и подобные недружественные проявления будут иметь место», – добавил пресс-секретарь Кремля.

Политолог Федор Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике» объясняет, что резкие заявления Лаврова «поднимают ставки в ожидании заседания Европейского совета 22 февраля, на котором будут обсуждаться санкции против России».

«Вероятнее, что ЕС на такое обострение не пойдет. Экономическая война с Россией сейчас никому не нужна, и так проблем хватает. Но если всё-таки пойдёт, например, по причинам необходимости политической консолидации, интересно, как всё это будет выглядеть. Разрыв отношений с Евросоюзом в виде прекращения деятельности миссий в Москве и Брюсселе представить себе можно. Например, под предлогом вопиющего вмешательства во внутренние дела России, о чем министр в интервью настоятельно говорит. На этом политический диалог будет закончен.

А вот что делать с диалогом торгово-экономическим, который в значительной степени находится в компетенции европейских институтов, а не отдельных стран, непонятно. И ждать ли, например, денонсации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, основы наших отношений с ЕС?

Ситуация обещает быть крайне неординарной. Слом всей схемы, которая действовала почти 30 лет», – говорится в комментарии.