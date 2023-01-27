На слушаниях в Конгрессе США армию России объявили слабой и отсталой

Михаил Рябов.  
27.01.2023 08:00
  (Мск) , Вашингтон
Просмотров: 1187
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Мощь российской армии оказалась мифом, заявил сенатор-демократ Роберт Менендес, глава комитета по иностранным делам, на слушаниях, посвященных ситуации на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Предполагают, что российские военные являются одними из самых мощных на земле. Но в течение почти одного года отважные украинцы – от новобранцев до бабушек-пенсионерок – демонстрировали, насколько на самом деле слабы кремлевские военные.

Потому что лидер, который ведет солдат в бой почти без еды, слаб. Армия, которая дает своим новобранцам инструкции по использованию их оружия, взятые из википедии, слаба. Генералы, использующие карты 1960-х годов для ведения войны в 2022 году, слабы», – сказал Менендез.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Мощь российской армии оказалась мифом, заявил сенатор-демократ Роберт Менендес, глава комитета по иностранным делам,...


По его мнению, эффективность проявляет лишь ЧВК «Вагнера», которая усиливает влияние в России. Менендез назвал ее «военизированным отрядом смерти», сформированным из «жестоких преступников из российских тюрем».


Сенатор считает, что успех Киева гарантировало «внедрение Украиной реформ надлежащего управления» в предыдущие годы.

«Мы будем продолжать поддерживать ваши героические усилия по достижению победы. Мы будем рядом с вами, когда вы будете сражаться за свою родину против диктатора, пытающегося силой стереть вашу нацию с лица земли», – обратился американец к украинцам.

От лица США Менендез также пообещал поддержку иноагентам-либералам в РФ.

«Мы поддержим россиян, которые находятся в тюрьме, потому что они достаточно храбры, чтобы противостоять военной машине Путина».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть