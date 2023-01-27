На слушаниях в Конгрессе США армию России объявили слабой и отсталой

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Мощь российской армии оказалась мифом, заявил сенатор-демократ Роберт Менендес, глава комитета по иностранным делам, на слушаниях, посвященных ситуации на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Предполагают, что российские военные являются одними из самых мощных на земле. Но в течение почти одного года отважные украинцы – от новобранцев до бабушек-пенсионерок – демонстрировали, насколько на самом деле слабы кремлевские военные. Потому что лидер, который ведет солдат в бой почти без еды, слаб. Армия, которая дает своим новобранцам инструкции по использованию их оружия, взятые из википедии, слаба. Генералы, использующие карты 1960-х годов для ведения войны в 2022 году, слабы», – сказал Менендез.

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По его мнению, эффективность проявляет лишь ЧВК «Вагнера», которая усиливает влияние в России. Менендез назвал ее «военизированным отрядом смерти», сформированным из «жестоких преступников из российских тюрем».

Сенатор считает, что успех Киева гарантировало «внедрение Украиной реформ надлежащего управления» в предыдущие годы.

«Мы будем продолжать поддерживать ваши героические усилия по достижению победы. Мы будем рядом с вами, когда вы будете сражаться за свою родину против диктатора, пытающегося силой стереть вашу нацию с лица земли», – обратился американец к украинцам.

От лица США Менендез также пообещал поддержку иноагентам-либералам в РФ.

«Мы поддержим россиян, которые находятся в тюрьме, потому что они достаточно храбры, чтобы противостоять военной машине Путина».