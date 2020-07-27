На смерть Нины Андреевой

27.07.2020, Москва, Платон Беседин

На 82-м году после тяжёлой болезни ушла из жизни Нина Андреева. Эта новость, возможно, звучит не столь оглушительно, как известие о смерти какого-нибудь артиста. Однако Нина Андреева стала истинным символом противостояния эпохе.

13 марта 1988 года в газете «Советская Россия» она опубликовала письмо «Не могу поступаться принципами». Уже из названия ясно, что речь шла о верности неким идеалам в условиях, когда идеалы эти подвергались всяческому поруганию и переформатированию. Неудивительно, что письмо Андреевой назвали «манифестом антиперестроечных сил». Но это – безусловное и непростительное упрощение.

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Да, Андреева писала об отстаивании ленинских, коммунистических идеалов, но в глубине и ширине своей она говорила о предательстве как о методе изменения государства. Изменения, переходящего в убийство или, вернее, самоубийство. Ведь, действительно, очень скоро – уже через три года – СССР пустил пулю себе в висок, а уже через два года – в 1993-м – танки, метившие в Белый дом, расстреляли и наследие великой эпохи, и зарождавшуюся демократию.

История показала и доказала, что правда была не на стороне таких, как Горбачёв или Ельцин, но на стороне таких, как Андреева. И дело не в том, чтобы железобетонно блюсти идеалы и принципы, сформированные десятки лет назад. Нет, суть в том, чтобы не отказываться от них с лёгкостью, с которой проститутки переходят от одного клиента к другому.

А именно подобную проституцию мы и наблюдали тогда – на великом сломе эпох. Когда бывшие руководители комсомольских организаций становились чиновниками нового образца, а руководители министерств – олигархами. Мы увидели, как страна, предавшая всё и вся, раскрошилась с болью и кровью, выпотрошив судьбы миллионов семей. И «равный мир равных возможностей», которым грезили тогда, оказался диктатурой нового миропорядка. И полилась большая кровь, брызжущая до сих пор.

Впрочем, «могу поступаться принципами» мы регулярно наблюдаем и сейчас, когда депутаты, чиновники, министры, лидеры общественного мнения с расфуфыренной лёгкостью меняют свои убеждения и завтра говорят то, что полностью противоречит сказанному вчера.

Уход Нины Андреевой именно сегодня во многом символичен. Ведь именно таких людей и не хватает в нашу эпоху. Тех, кто отстаивал бы принципы и был бы готов жертвовать ради этого если не всем, то многим. Собственно, такие люди формируют и великую страну, и великую эпоху.