«На Совете Украина-НАТО обсуждали «ось зла» во главе с РФ» – Киеву мало проблем с Москвой

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«Демократическим» странам нужно объединить усилия с Украиной и больше инвестировать в Киев, чтобы победить «новый альянс оси зла» во главе с Россией.

Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров на брифинге по итогам заседания Совета Украина-НАТО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с коллегами открыто и очень откровенно проговорили все риски, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Отдельно подчеркнул, что главная угроза демократического мира сегодня – это новая ось зла во главе с Россией. И это серьёзная угроза для нас сегодня в войне. Мы должны ещё больше усилить и объединить наши усилия, чтобы победить этот новый альянс оси зла. Именно поэтому отдельный фокус на встрече был на увеличении инвестиций и финансировании украинских оборонных способностей», – вещал он.

«Что касается конкретных договорённостей, работаем над конкретным форматом новых инвестиционных проектов и альянсов. Со странами Скандинавии и Балтии уже нашли эти форматы. А также обсуждали вопросы оснащения наших бригад и, опять же, финансирование украинского производства для того, чтобы оснащение было уже украинской оборонкой», – сообщил Умеров.