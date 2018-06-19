19.06.2018, Киев, Игорь Петров

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На советников Порошенко завели уголовное дело за инвестицию в Россию

СБУ возбудила уголовное дело в отношении финансирования “страны-агрессора” на сумму около 100 млн долларов советниками Петра Порошенко.

Об этом на своей странице в Фейсбук пишет внефракционный народный депутат Украины Виталий Куприй, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моему заявлению Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство по финансированию и поддержке страны-агрессора Макаром Пасенюком и Константином Стеценко.

Напомню, со СМИ стало известно о том, что кипрская компания Xomeric, связанная с украинской группой ICU советника-финансиста президента Петра Порошенко Макара Пасенюка и Константина Стеценко, стала одним из крупнейших инвесторов Burger King в России. По сообщенной информации, продавцом пакета выступил государственный банк Российской Федерации «ВТБ», который получил 4,6 миллиарда российских рублей, из чего были уплачены и соответствующие налоги в бюджет России.

Таки образом, фактически осуществляется финансирование и поддержка страны-агрессора! СБУ открыла производство по статье 110-2 УК Украины – финансирование действий с целью нарушения территориальной целостности страны.

Я даже не надеюсь, что Порошенко и его окружение будут привлечены к ответственности при его каденции, но это дело я однозначно доведу до логического конца после победы на выборах!», – пишет депутат.