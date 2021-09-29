На совместных с НАТО учениях ВСУ отрабатывают действия по подавлению мирного населения

ВСУ на совместных учениях с НАТО провели занятия по проведению боевых действий против мирного населения Донбасса, которое киевское руководство объявило «террористами».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил киевский политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в Украине проходят учения совместные с НАТО. Там в один из дней легенда была замечательная – часть солдат переодевалась в мирное население, и солдаты подавляли мирное население, учились подавлять мирное население, учились подавлять тех людей, которые говорили – мы здесь живём, это наша земля. Кто вы такие? Зачем вы пришли?» – сообщил Семченко.

В свою очередь, российская ведущая Ольга Скабеева напомнила, что украинское руководство считает «боевиками и террористами» практически всё население Донбасса.

«Там с формулировкой, что мирное население, среди которого великое множество террористов и боевиков. А мы понимаем, что когда украинская власть говорит про боевиков и террористов на Донбассе, имеются в виду просто люди, которым жутко не нравится украинская власть, которую они не выбирали.

В том числе, потому что они в своё время не поддержали государственный переворот и с тех пор их до выборов не допускают», – добавила ведущая.