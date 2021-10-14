«На США гирей висит обнаглевшая Украина» – Ищенко

Главный адресат статьи об Украине экс-президента, бывшего премьер-министра, а ныне зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева – правительство США.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские власти полностью вышли из-под контроля США, творят, что хотят. Американцам это приходится расхлёбывать. Зеленский, там, в восторге от себя самого, залазит на стол, притоптывает ножкой и говорит – видите, какую я наглую политику провожу, и как это хорошо.

Понятно, что американцам, которые давно закачивают в Украину ресурсы, как в чёрную дыру, это их явно не радует. Потому что, когда у тебя не очень сильный и не очень эффективный, но послушный подручный, то можно ещё как-то снисходительно отнестись к тому, что он очень дорого стоит. А когда этот подручный начинает права качать на пустом месте, начинаешь задумываться о том, не проще ли с ним повторить эксперимент, в своё время проведенный Герасимом с Му-Му», – заявил Ищенко.

«Американцы, которые ищут давно возможность сохранить лицо и избавиться от этого украинского груза, сейчас почувствовали оперативную необходимость избавиться от Украины. Потому что пока на них гирей висит Украина, они не могут договориться с Россией по поводу китайской проблемы, потому что Украина ссылается на то, что США, ЕС, НАТО – это её партнёры.

А эти ребята, которые нынешнюю украинскую власть властью и сделали, вынуждены кивать и говорить – да, мы поддерживаем украинское правительство. Может быть, не так активно кивать, но всё равно – кивать они вынуждены.

Получается, в Москве разводят руками – послушайте, здесь у нас русофобский режим, который каждый день спит и видит, как бы сделать России какую-то гадость, вы его поддерживаете и ещё приезжаете с нами о чём-то договариваться? Это же бессмыслица.

Поэтому США надо каким-то образом избавиться от Украины, но сохранить лицо. И, более того, в своей торгашеской манере они бы хотели непросто избавиться, а её ещё и продать, желательно дорого, но хотя бы как-то. Получить с этого взамен хотя бы гарантии какие-то, что Россия будет на Дальнем Востоке вести так, как хотелось бы США. Всё это достаточно сложно», – объяснял политолог.