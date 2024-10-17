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Европа больше не доверят Америке.

Об этом в интервью «Укрлайфу» заявил британский журналист, антироссийский пропагандист, старший научный сотрудник и старший советник Центра анализа европейской политики и отпетый русофоб Эдвард Лукас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы больше не доверяем Америке так, как раньше, потому что видим, что наша безопасность и ваша безопасность на Украине становятся заложниками внутриполитической борьбы в Америке. Когда спикер Майк Джонсон 6 месяцев откладывает голосование по выделению денег для Украины, которое поддерживало американское общество… Распад двухпартийного консенсуса в пользу трансатлантической безопасности действительно пугает нас. Мы вступаем в постатлантическую, постамериканскую эпоху европейской безопасности, но мы к этому не готовы. Это очень сложно», – сказал Лукас.

По его словам, Эстония и Финляндия сейчас судорожно закупают оружие, но все равно НАТО не успеет подготовиться до 2030 года, когда на нее должна напасть Россия.

«Мы видим, что у НАТО есть серьезные проблемы с возможностями. У нас есть очень хорошие планы, но сработают ли они на практике. Пока нет достаточного запаса боеприпасов, а мы знаем по опыту войны на Украине, как быстро расходуются боеприпасы и стволы орудий, когда начинается настоящая война. Нам не хватает высокоточных боеприпасов, дальнобойного оружия, средств ПВО. Мы очень рассчитываем на США, что европейцы будут сражаться первые несколько дней войны, а потом придут американцы и спасут население. Но сейчас это очень рискованно», – рассуждал Лукас.

Выход русофоб видит в развертывании военного производства на Украине.