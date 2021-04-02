На старые грабли: На юге России создают предпосылки для сепаратизма

02.04.2021, Москва, Елена Острякова

Ростовстат (региональный орган Федеральной службы госстатистики) создал словарь национальностей к переписи населения 2021 года. В нем более двух тысяч возможных вариантов ответов на вопрос о национальной принадлежности. Из них с использованием слова «казак» – тринадцать вариантов. В справочник включены словосочетания «донские казаки», «русские казаки», «православные казаки».

Об этом сообщает сайт «Привет, Ростов».

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Писатель Захар Прилепин считает, что это «прямой и беспощадный путь к сепаратизму».

«Людей, к этому причастных, – надо гнать с их должностей и судить. Чтоб было неповадно этим всем заниматься. Казаки, напомню, воинское сословие. А не нация. С тем же успехом в отдельную нацию можно выделить «однодворцев», а то и «стрельцов», – написал Прилепин в своем телеграм-канале.

«Казаки, напомню, воинское сословие. А не нация. С тем же успехом в отдельную нацию можно выделить «однодворцев», а то и «стрельцов». Все, настаиваю, все вменяемые, взрослые представители академической науки знают, что казачество сформировалось при Иване Грозном из русских людей с вливаниями татарской и черкасской составляющей. Казаки – такие же русские, как нынешние рязанцы, воронежцы, липчане – у них одна кровь и, в сущности, и общая история», – подчеркнул писатель.

Военкор ВГТРК Александр Сладков, что цель нововведения ростовских статистиков – искусственно уменьшить число русских.

«Дивидендов это бегство из русского народа простым людям, называющим себя казаками, не принесет, а лидерам обществ голову снимут вместе с папахой. Зачем!?» – написал Сладков.

После 1917 года благодаря ошибочной политике большевиков в угоду сепаратистам из единого русского народа были вычленены «украинцы» и «белорусы», что впоследствии привело к отторжению значительных территорий от единого российского государства.