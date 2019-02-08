На старые грабли: РФ второй раз отправляет на Евровидение певца, не признававшего Крым
Россия во второй раз отправляет на конкурс Евровидение певца Сергея Лазарева, который в 2016 году уже проигрывал в финале представительнице Украины меджлисовке Джамале.
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Джамала тогда выступала с политической песней о высылке из Крыма в годы Великой Отечественной войны, где советская армия называлась «чужими» и обвинялась в преступлениях. Лазарев исполнил танцевальную композицию без всякого ответа на украинскую провокацию.
Возможно, такая слабая позиция объяснялась тем, что сам Лазарев ранее в интервью украинским СМИ заявлял, что сознательно отказался от участия в концертах, которые во время Русской весны проходили в поддержку жителей Крыма на полуострове.
Лазарев утверждал, что считает Крым украинским и оправдывал государственный переворот на Майдане в Киеве.
«Для меня Крым – не Россия. Вся эта общая радость по поводу якобы возврата АРК к России – я всей этой эйфории не разделяю. Я уже так привык, что я приезжаю в Ялту – это Украина. Мне предлагали выступить в Крыму, но я отказался», – говорил Лазарев в интервью киевской телеведущей Кате Осадчей.
Следует отметить, что сейчас Лазареву приписывают роман с певицей с Украины Ани Лорак, которая у себя на родине подвергается травле националистов за «гастроли в стране-агрессоре».
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Метки: Ани Лорак, Джамала, Евровидение, Сергей Лазарев
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