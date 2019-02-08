08.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Россия во второй раз отправляет на конкурс Евровидение певца Сергея Лазарева, который в 2016 году уже проигрывал в финале представительнице Украины меджлисовке Джамале.

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Джамала тогда выступала с политической песней о высылке из Крыма в годы Великой Отечественной войны, где советская армия называлась «чужими» и обвинялась в преступлениях. Лазарев исполнил танцевальную композицию без всякого ответа на украинскую провокацию.

Возможно, такая слабая позиция объяснялась тем, что сам Лазарев ранее в интервью украинским СМИ заявлял, что сознательно отказался от участия в концертах, которые во время Русской весны проходили в поддержку жителей Крыма на полуострове.

Лазарев утверждал, что считает Крым украинским и оправдывал государственный переворот на Майдане в Киеве.

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«Для меня Крым – не Россия. Вся эта общая радость по поводу якобы возврата АРК к России – я всей этой эйфории не разделяю. Я уже так привык, что я приезжаю в Ялту – это Украина. Мне предлагали выступить в Крыму, но я отказался», – говорил Лазарев в интервью киевской телеведущей Кате Осадчей.

Следует отметить, что сейчас Лазареву приписывают роман с певицей с Украины Ани Лорак, которая у себя на родине подвергается травле националистов за «гастроли в стране-агрессоре».

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