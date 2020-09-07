На старые грабли: Украина вновь делает ставку на победу демократов в США

07.09.2020, Киев, Игорь Петров

В умонастроениях политической элиты Украины опять происходит разворот в сторону поддержки Демократической партии в контексте предстоящих выборов президента США, что повлечет за собой соответствующие последствия во внешней политике Украины и скажется на ситуации на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил руководитель стратегической группы «София» Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине происходит поворот в умонастроениях и доктринировании внешней политики. Посмотрите на грядущие перестановки кадров, где все больше евроатлантистов. Я обратил внимание на достаточно амбициозную статью господина Яценюка в Financial Times. Она отражает некий тренд, связанные с изменений в украинской политике в канун выборов в Соединенных Штатах.

Все больше намеков на то что, украинская часть элиты, в том числе часть окружении Зеленского, все-таки будет сделать ставку на поражение Трампа, а значит на возвращение привычных американские «зонтиков». Я надеюсь, что в этот раз наши олигархи хоть глупить не будут, не будут раздавать деньги по фондам чтобы скандала избежать.

Я сейчас говорю о коррекции того, что называется внешней курс. Ведь от того, насколько украинская политика будет последовательна и ориентирована на равновесное отношения с администрацией США, или опять окажется в управлении геополитической партией войны, которая разыгрывала украинскую карту, во многом зависит и будущее Донбасса, и мирный план – будет этот мирный план вот такой агрессивный, как мы привыкли во время Порошенко – захватим, дойдем, поставим флаг на границе – или это будет какой-то продукт внутреннего переговорного процесса.

Я думаю, что (это показывает) реакция и донбасских политиков лица Пушилина, и я сейчас ожидаю ужесточения позиции российского внешнеполитического ведомства, правительства в отношений Украины, новые санкции в отношении ряда украинских политиков, общественных деятелей. Это пока первая ласточка в отношении вот этой коррекции», – сказал Ермолаев.