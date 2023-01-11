На старые грабли: В центре Киева установили новую антироссийскую инсталляцию

Михаил Рябов.  
11.01.2023 17:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 785
 
Д.Б., Дзен, Киев, Россия, Сюжет дня, Украина


На Крещатике возле здания мэрии Киева установили новую антироссийскую инсталляцию в виде почтовой марки, на которой изображен взорванный московский Кремль.

Плакат под названием «Хлопок над Кремлем» стилистически повторяет баннер с взрывом на Крымском мосту, возле которого минувшей осенью с восторгом фотографировались киевляне, пока Россия не нанесла удары возмездия.

На Крещатике возле здания мэрии Киева установили новую антироссийскую инсталляцию в виде почтовой марки,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Однако, похоже, недавние уроки уже оказались подзабыты «громадянами». Кстати, как и в прошлый раз, инсталляцию изготовила существующая на гранты Запада организация «Чесно».

Фотографии и телефоны её функционеров неравнодушные и компетентные лица могут изучить по ссылке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В целом же по свежим кадрам из Киева заметно, что украинская столица уже вполне оправилась от предыдущих «калибровок», электроснабжение восстановлено, магазины и точки общепита продолжают работу, на улицах присутствует транспорт – а это означает, что дефицита топлива даже после ударов по НПЗ не возникло.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть