На старые грабли: В центре Киева установили новую антироссийскую инсталляцию
На Крещатике возле здания мэрии Киева установили новую антироссийскую инсталляцию в виде почтовой марки, на которой изображен взорванный московский Кремль.
Плакат под названием «Хлопок над Кремлем» стилистически повторяет баннер с взрывом на Крымском мосту, возле которого минувшей осенью с восторгом фотографировались киевляне, пока Россия не нанесла удары возмездия.
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Однако, похоже, недавние уроки уже оказались подзабыты «громадянами». Кстати, как и в прошлый раз, инсталляцию изготовила существующая на гранты Запада организация «Чесно».
Фотографии и телефоны её функционеров неравнодушные и компетентные лица могут изучить по ссылке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
В целом же по свежим кадрам из Киева заметно, что украинская столица уже вполне оправилась от предыдущих «калибровок», электроснабжение восстановлено, магазины и точки общепита продолжают работу, на улицах присутствует транспорт – а это означает, что дефицита топлива даже после ударов по НПЗ не возникло.
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