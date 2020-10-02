На сторону РФ массово переходили не только крымчане, но и галичане

02.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

У Киева был план противостояния России в Крыму, однако в 2014 году помешало то, что не были вовремя отданы приказы, а также неправильное воспитание украинских военнослужащих.

Об этом в эфире «24 канала» заявил первый замком Сил специальных операций ВСУ, замглавы СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я на тот момент был начальником штаба высокомобильных десантных войск и четко понимал ситуацию, которая была в Крыму. На тот момент вооруженные силы, если бы всё отвечало плану, который был отработан в декабре 2013 года по противодействию возможному захвату Крыма и других частей нашей Украины, всё было бы нормально и всё сложилось бы по-другому. И если бы в свое время в соответствии с тем планом были введены те части, которые нужны были, то, возможно, россияне бы отказались.

Поэтому вопрос в прошлом. Трудно сказать – возможно или невозможно, имеем то, что имеем, но мы должны учитывать те ошибки, тот провал, когда десятки тысяч военнослужащих вооруженных сил предали свою присягу.

Почему? Потому что, опять же, отсутствие национальной идеи и национальных ценностей, нормальной национальной идеологии привела к тому, что мы потеряли этих людей. Потому что, когда говорят, что там остались, только крымчане, то нет. Там очень много осталось тех, кто был непосредственно из Львова, Ивано-Франковска, из разных областей Украины остались там», – рассказал Кривонос.