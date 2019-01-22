На сторону Тимошенко переметнулся человек, от которого зависит исход выборов

22.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Поддержку кандидату в президенты Украины Юлии Тимошенко окажет ее бывший коллега по партии, один из ключевых игроков «Народного фронта», глава МВД Арсен Аваков.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет депутат Верховной рады, бывший журналист Сергей Лещенко

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По его словам, сегодняшний съезд партии, посвященный выдвижению кандидатуры Тимошенко и собравший порядка 10 тысяч человек, призван показать, что главный конкурент действующего президента в предвыборной гонке чувствует себя как никогда сильной.

«Это сигнал о том, что на Тимошенко уже делают ставку олигархи, щедро финансирующие ее кампанию. Это сигнал силовикам, что не стоит воровать голоса – себе потом будет дороже. Ну и плюс поддержка тяжеловесов – Филарета и Саакашвили. Но главный фактор, который вселяет уверенность Тимошенко, остается за кулисами. Это негласное решение министра внутренних дел Арсена Авакова сделать ставку на свою бывшую начальницу по партии «Батькивщина», – утверждает депутат.

Он уточняет, что в контексте грядущих выборов поддержка главой МВД Тимошенко важна тем, что подконтрольная ему структура МВД может здорово помочь главе «Батькивщины».

«Для результатов выборов важно то, что Аваков и его силовая вертикаль отказались играть на стороне действующего президента Порошенко. Более того, Аваков прозрачно намекнул Порошенко, что будет разоблачать его план по скупке голосов при помощи так называемой «сетки», – отмечает Лещенко.

Он также пишет, что кроме Авакова, ставку на Тимошенко делает еще один «серый кардинал» «Народного фронта» Николай Мартыненко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», о возможности объединения Авакова и Тимошенко еще в 2017 году заявлял известный журналист и телеведущий Дмитрий Гордон. По его словам, Аваков инициировал конфиденциальную встречу с Тимошенко, где договорился о взаимном сотрудничестве.