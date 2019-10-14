На ступени киевской синагоги подкинули окровавленное чучело Коломойского

14.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сегодня, 14 октября, неизвестные в камуфляже оставили на ступеньках киевской синагоги Бродского облитое красной краской чучело с фотографией президента Объединенной еврейской общины Украины Игоря Коломойского., передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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Также Долинский опубликовал снимок с чучелом Коломойского и напомнил, что сегодня в Киеве прошел традиционный для украинских ультраправых Марш УПА.

“Итог заигрывания с неонацистами, он сам называл себя бандеровцем… теперь закономерный результат”, – комментируют произошедшее подписчики странички Долинского.

Также подписчики Долинского обращают внимание на то, что скандальное происшествие совпало с появлением премьер-министра Алексея Гончарука на организованном “ветераном АТО” Андреем Медведько концерте скандальной украинской правой рок- группы “Сокира Перуна” в честь “дня защитника Украины”. “Позорище-премьер вместо того,чтобы принимать кардинальные меры по пресечению фашистской идеологии ,посещает концерт, организованый ублюдком, убившим Олеся Бузину!”.

“Премьер-министр Украины на концерте нео-нацистского вокально-инструментального ансамбля «Сокира Перуна» – явление ранее невиданное. Группа эта известна своей антисемитской композицией – «Шесть миллионов слов брехни» о том, что евреи выдумали Холокост.

В песне говорят о «сионистской брехне», о «ж-довских руках», о «шести миллионах слов лжи, которые придумали ж_ды про холокост» и заканчивают призывом идти «в бой за расу и народ». Но участники ансамбля не только поют: например, барабанщик этого музыкального коллектива был осужден за нападение на синагогу Бродского.

Не думаю, что премьер Гончарук разделяет взгляды музыкантов, но думаю, что ему все-таки надо быть осторожней и избирательней. Вот премьер Гройсман был очень осторожен: он даже в синагогу не приходил”, – пишет Эдуард Долинский.

В свою очередь, бывший нардеп от партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук назвал организаторов провокации с чучелом Коломойского “полезными идиотами” и “агентами Москвы”, создающими “картинку для российского ТВ”.