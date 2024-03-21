На Сумщине ад, а пропагандисты Банковой набрали в рот воды – местный политолог

Подконтрольные Офису президента Украины пропагандистские ресурсы замалчивают ситуацию в Сумской области, пограничье которой активно обрабатывает российская армия.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады, бывшего боевика «Айдара», а ныне майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил политолог Виктор Бобиненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бобиненко при этом умолчал о том факте, что пограничные районы Сумской области подвергаются ответным ударам со стороны ВС РФ после обстрелов российской территории украинскими военными.

«В прошлом году на Сумщину прилетело 8 тысяч, было обстрелов, попаданий – снаряд, бомба, ракета, «Шахед». А сейчас 4 тысячи почти за два с половиной месяца. То есть, мы имеем резкое увеличение огневого вала…

Оттуда люди бегут, и тут какой вопрос мы должны поднять – почему об этом нет огласки? Они, что, боятся панику какую-то разогнать? Такое ощущение, что в Офисе президента ведут себя как в начале февраля 22-го года. “Ни.. паники не надо, шашлычки”…

Где тут куча съемочных групп, чтобы показывали, как это, что тракторист вывозит багаж семей из Писаревки, загружает в тот трактор детей, которых еще не вывезли, как в Юннатовке бабка плачет за утятами, которых еще немного осталось, потому что ее забирают внуки, а бабке уже за 80 лет, у нее от взрывов артиллерийских снарядов крышу снесло и рамы повыбивало, она не может там уже жить. Ее забирают, а она говорит: «Я никогда раньше дальше райцентра не выезжала». А теперь ее забирают… А, с…ка, у них на «Едином марафоне о чем угодно, только не об этом», – злился Бобиненко.