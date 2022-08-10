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Новости Украины

Продолжаются репрессии против противников нынешнего мацйданного режима на Украине. Заведующую одним из учебных заведений Глухова (Сумская область), которая преподавала предмет «Я люблю Украину», будут судить за «оправдание зверства оккупантов и отрицание преступлений армии России».

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

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«Глуховским отделом Шосткинской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заведующей одним из глуховских учебных заведений, которая оправдывала, признавала правомерной и отрицала вооруженную агрессию российской федерации против Украины, а также завладела чужим имуществом (ч. 3 ст. 436-2 и ч. 2 ст. 191 УК Украины)», – говорится в сообщении.

По информации следствия, педагог, преподававшая предмет «Я люблю Украину», «с целью склонения подчиненных к своей пророссийской позиции признавала правомерными действия оккупантов, в том числе отрицала факт, что российские военные убивают, насилуют и пытают украинцев. Обвиняемая утверждала, что преступления россиян преувеличиваются украинскими СМИ и вообще они являются «постановкой».

Также в прокуратуре проинформировали, что репрессированный педагог уже уволена с должности.

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