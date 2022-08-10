На Сумщине будут судить педагога за отрицание «изнасилований» в Буче
Продолжаются репрессии против противников нынешнего мацйданного режима на Украине. Заведующую одним из учебных заведений Глухова (Сумская область), которая преподавала предмет «Я люблю Украину», будут судить за «оправдание зверства оккупантов и отрицание преступлений армии России».
Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.
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«Глуховским отделом Шосткинской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении заведующей одним из глуховских учебных заведений, которая оправдывала, признавала правомерной и отрицала вооруженную агрессию российской федерации против Украины, а также завладела чужим имуществом (ч. 3 ст. 436-2 и ч. 2 ст. 191 УК Украины)», – говорится в сообщении.
По информации следствия, педагог, преподававшая предмет «Я люблю Украину», «с целью склонения подчиненных к своей пророссийской позиции признавала правомерными действия оккупантов, в том числе отрицала факт, что российские военные убивают, насилуют и пытают украинцев. Обвиняемая утверждала, что преступления россиян преувеличиваются украинскими СМИ и вообще они являются «постановкой».
Также в прокуратуре проинформировали, что репрессированный педагог уже уволена с должности.
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