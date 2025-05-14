Попавшие на передовую украинские военнослужащие уже не надеются на выживание.

Об этом на заседании украинского парламента заявила скандальная львовская националистка, депутат Верховной рады София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера имела возможность разговаривать со своими подопечными военнослужащими на Сумском направлении. И они, воюющие с 14-го года, заявили, что, наверное, они все смертники, потому что так много московских дронов, так много московской техники и так нулёво их обеспечивает наше государство », – сказала Федина.

Она пожаловалась, что вместо своих обязанностей Зеленский занимается политиканством, борьбой с оппозицией и воровством.

«Также всячески ограничивает финансирование ВСУ. Вчера на Согласительном совете снова подняли вопрос, чтобы был рассмотрен законопроект о передаче военного НДФЛ в размере 30% напрямую боевым бригадам. Но «слуги» офиса отказались поддержать этот вопрос.

Также поднимался вопрос о том, что все средства, которые получает украинское государство от соглашения о недрах, должны быть направлены именно на нужды ВСУ напрямую. И опять же «слуги» офиса заблокировали этот вопрос. Власть просто дала приказ сегодня убивать наших военных», – возмутилась депутат.