На СВО проходят тренировку бойцы союзников России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Москва использует проведение Специальной военной операции в том числе для того, чтобы помочь союзникам в боевых условиях подготовить кадровых военных.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Оказывается, на войне обкатку боем проходят ряд контингентов из разных стран. Вот, из Буркина-Фасо артиллеристы прошли. То есть, СВО – это ещё и такой полигон, где мы в реальных боевых условиях готовим армии своих будущих и нынешних союзников в Африке и Азии», – сказал Хайруллин.

«Да, из Малой Азии, Вьетнама и тому подобное, массово контрактников нет. Но если говорить о Центральной Азии, то киргизы, узбеки – они присутствуют. Именно добровольцы. Казахов много и среди кадрового состава, и среди добровольцев», – добавил военкор.