На СВО проходят тренировку бойцы союзников России

Сергей Вредников.  
23.07.2024 17:58
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Москва использует проведение Специальной военной операции в том числе для того, чтобы помочь союзникам в боевых условиях подготовить кадровых военных.   

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва использует проведение Специальной военной операции в том числе для того, чтобы помочь союзникам...

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«Оказывается, на войне обкатку боем проходят ряд контингентов из разных стран. Вот, из Буркина-Фасо артиллеристы прошли.

То есть, СВО – это ещё и такой полигон, где мы в реальных боевых условиях готовим армии своих будущих и нынешних союзников в Африке и Азии», – сказал Хайруллин.

«Да, из Малой Азии, Вьетнама и тому подобное, массово контрактников нет. Но если говорить о Центральной Азии, то киргизы, узбеки – они присутствуют. Именно добровольцы. Казахов много и среди кадрового состава, и среди добровольцев», – добавил военкор.

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