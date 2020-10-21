21.10.2020, Москва, Олег Кравцов
 
ЕС, Политика, Прибалтика, Россия
Просмотров:

На свою голову Европа взрастила прибалтийского монстра


Между Европейским союзом и прибалтийскими странами появляется все больше противоречий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Европа открывает границы, Прибалтика закрывается. Национализм в Эстонии, Латвии и Литве начали исповедовать после обретения независимости. Тогда главным врагом виделась Россия и местное русскоязычное население. Европа закрывала глаза на нарушения прав человека. Считала, что болезнь национализма пройдет, Прибалтика станет вровень со старой Европой. Но этого не происходит», – сказал Воронов.

В последнее время прибалтийские политики отметились рядом инициатив, противоречащих так называемым европейским ценностям.

Так, глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что выступает против превращения Европейской комиссии в правительство Европы Также он высказался об украинских трудовых мигрантах.

«Украинцы будут говорить по-русски и пополнят русскоязычное население. Я их понимаю, но мы против этого. Существуют и экономические причины: украинцы готовы работать за мизерные деньги. Потеряют работу и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за такие деньги», — сказал министр.


Кроме того, он призвал провести референдум для внесения в конституцию определения брака как союза мужчины и женщины. По словам чиновника, на геев он смотрит недружелюбно. «Пусть бегут в Швецию. Там на них смотрят более вежливо», — посоветовал Хельме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть