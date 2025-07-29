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Представители США и Британии вызвали на тайную встречу в Альпах главу ОП Украины Андрея Ермака, эка-главкома ВСУ Валерия Залужного и главу ГУР Кирилла Буданова.

Об этом сообщила Служба внешней разведки РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обсуждались перспективы замены Зеленского на посту главы киевского режима. Все участники встречи сошлись во мнении, что вопрос давно назрел. Смена Зеленского стала ключевым условием “перезагрузки” отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией», – сообщили в ведомстве.

Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента, а украинские чиновники «взяли под козырёк», но потребовали личных гарантий безопасности.

В СВР подчеркнули, что Андрей Ермак уже согласился предать Зеленского – и, возможно, скандал с НАБУ также был организован им.

«Состоявшаяся встреча и ее итоги дают основание обратиться к гражданам Украины. Итак, на альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской “демократии, незалежности и самостийности”, о котором вы так долго мечтали?», – добавили в ведомстве.

Уехавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов считает, что это может свидетельствовать о скором окончании войны.