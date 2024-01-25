«На тебе значок и аля-улю»: ВСУшник об отношении государства к раненным

Анатолий Лапин.  
25.01.2024 15:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинское государство бросает на произвол судьбы своих раненных военнослужащих. Финансовая поддержка оказывается в первые несколько месяцев, а после человека списывают.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская правда» заявил бывший командир роты 47-й мехбригады ВСУ, водитель американской бронемашины «Бредли» Николай Мельник, потерявший ногу во время «контрнаступа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское государство бросает на произвол судьбы своих раненных военнослужащих. Финансовая поддержка оказывается в первые...

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«Я иногда возмущаюсь политике, которую ведет наше прекрасное государство, когда человеку просто четыре месяца повыплачивали эту «сотку», потом все, давай, аля-улю или берут, списывают, пенсию какую-то назначают. Этой пенсии, мягко говоря, не совсем хватает», – сказал ВСУшник.

«У меня вопрос к государству – как вы вообще себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? Потому что на определенном этапе вы их просто бросаете. Ну, типа, ты отвоевал, молодец – на тебе значок, медаль, орден и все, дальше – сам. Это неверная позиция. Какой-то поддержки со стороны Минвета или Минобороны по отношению к раненным военнослужащим я не слышал и не видел», – заявил Мельник.

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