На телеканале Яценюка анонсировали теракт на Пасху – заранее обвиняют Россию

25.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

С 25 апреля до православной Пасхи, которая в этом году празднуется 2 мая, на Украине ожидают «провокации на фронте и теракты».

Об этом говорили участники эфира на принадлежащем экс-премьеру Арсению Яценюку телеканале «Эспрессо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий зачитал заявление штаба «Операции объединенных сил», где утверждается, что теракт может произойти на территории храма Московского Патриархата. При этом в организации заранее объявляется Россия (хотя ранее украинские нацисты неоднократно осуществляли захваты храмов, объявляя священников «агентами ФСБ» и т.п.).

«Спланировано осуществление террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одном из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан», – процитировали в студии заявление штаба «ООС».

«Простым языком, насколько я понимаю, это означает, что они могут подорвать церковь с прихожанами Московского Патриархата. Это будет означать что? Поднятие уровня эскалации, и тот самый Шойгу, о котором рассказывали, что он уже готов распустить всех российских военных, может буквально завтра-послезавтра, через неделю – неважно когда, начать собирать их назад», – сказал телеведущий.

Депутат от «Батькивщины» Михаил Цымбалюк подхватил обвинения в адрес России: «Мы должны понимать, что это лишь одна из информаций нашей разведки, а таких может быть очень много».

А бывший замглавы СБУ генерал-майор Виктор Ягун сказал, что в любом случае нужно оповестить не только население, но и «международное сообщество».

«К сожалению, мы не можем отказаться от любых сценариев и любой информации, которая может касаться безопасности наших граждан. Это приблизительно такая ситуация, как мы реагируем на возможно ложные информирования о минировании того или иного помещения. Мы не можем проигнорировать, мы должны брать это за правду и проверять, оповещать не только наше население, но и международное сообщество», – пояснил Ягун.