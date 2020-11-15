На телеканале Порошенко уже вовсю славят Байдена

15.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

В случае избрания Джо Байдена президентом США, Америка введет настоящие антироссийские санкции.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-посол Украины в США Юрий Щербак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Байден сказал, что Россия представляет большую опасность для Соединенных Штатов, соответственно и для Украины, и что санкции будут продолжены. Он пообещал это. Потому что мы видели ту неуверенную, боязливую позицию Трампа, который боялся зацепить великого брата Путина. И это породило, и мы не знаем до конца, подозрения, что Трамп был завербован в своё время Москвой. И мы до сих пор точно не можем сказать, что этого не было.

Больше того, когда Трамп сейчас утратит иммунитет президентский, он получит десятки, если не сотни судебных исков. Ну, во-первых, известно, что он заплатил в Китае 72 миллиона долларов налогов и не платил 10 лет налогов в Соединенных Штатах, там у него иски от женщин, которые считают, что sexual harassment имел место, там еще куча разных исков. Это всё грязный след, который оставляет за собой популизм», – сказал Щербак.