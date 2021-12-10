На Тернопольщине откопали бидоны с секретами УПА

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Новости Украины

В Тернопольской области поисковики обнаружили большой схрон с архивными документами боевиков ОУН-УПА периода 1948 – 1951 годов.

Об этом в своем блоге сообщил депутат Киевского горсовета, член праворадикальной русофобской партии «Свобода» Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сиротюка, документы, воспоминания и личные вещи боевиков находились в бидонах, зарытых в лесу.

«В трех бидонах, найденных поисковиками Андреем Хруником и Андреем Остапом на Бережанщине, обнаружены вещи повстанцев: вышиванка, фотоаппарат, булавки, нити, центральные и пропагандистские издания подполья ОУН и УПА, листовки, обращения, бофоны, брошюры и т.п. советских книг», – сообщает депутат.

«Изюминкой материалов из бидонов является альбом с работами известного украинского графика и художника, активного участника вооруженного подполья, члена Украинского Главного Освободительного Совета Нила Хасевича. В альбоме представлено более 20 работ, выполненных им лично и в сотрудничестве с учениками-графиками подполья», – написал Сиротюк.

Большое количество документов принадлежали боевикам Ивану Прокопишину с позывными «Бурлан» и «Модест», который был организационным референтом ОУН Подольского края, Иосифу Демчучу (позывные «Луговой», «Стрела»), члену ОУН на Винничине, Михаилу Качановскому («Капур», «Скоб») – Каменец-Подольскому окружному проводнику ОУН, а также Илярию Сказинскому («Лед», «Тымчук») – Чертовскому окружному проводнику ОУН.

Теперь найденные архивы планируют выставить в Музее так называемой национально-освободительной борьбы Тернопольщины.