Политнавигатор - Новости России и Украины
15.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Вооруженные силы, Одесса, Россия, Сюжет дня, Украина

На территории исторической Новороссии достраивают логово разведки США


США активизировали разведывательную деятельность в Черном море после воссоединения Крыма с Россией. Об этом в студии «Свободная пресса» заявил контр-адмирал запаса Владимир Богдашин, командовавший флагманом ЧФ – БПК «Москва».

«Группировка в Крыму вызывает особый интерес у США. У них есть развернутые разведывательные посты и отряды на территории Украины и Грузии. Они четко отслеживают, что у нас происходит на флоте и не только», – сказал Богдашин.

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Он уверен, что США давно планировало создать разведывательный центр в Очакове, который сейчас строится, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Американцы уже давно осваивали порт Южный  в районе Одессы. Создали школу для украинского сержантского состава. Естественно, они хотят стационарные пункты, чтобы определять свое влияние в данном районе. Очаков – хорошее место на достаточном расстоянии и от России, и от Турции. Это будет пункт управления», – сказал Богдашин.

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