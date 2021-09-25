На территории Украины нет ни одного украинского города – Кедми

25.09.2021 19:56 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

«Древние укры», от которых якобы ведут происхождение все нынешние украинцы, за всю свою историю не построили ни одного города.

Об этом в эфире YouTube-канала «Iton-tv» заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Город Львов выстроили поляки. Украинцы не построили ни одного города. Нет ни одного города, который бы был построен украинцами. Строили русские, литовцы, поляки. Те, кого они называют древними украми – не городское население. Они приезжали в города, они приезжали во Львов учиться, когда им поляки разрешали, но это польский город. А Киев – это русский город, Одесса – это русский город, Севастополь – это русский город. Были небольшие крепости польские, литовские, но не украинские», – сказал Кедми.

Он напомнил, что в Польше малороссийское население подвергалось дискриминации, иная ситуация была в Российском империи.

«Я не видел, где, когда на территории Украины были украинские города, в которых было украинское население. Не украинцы их строили, не украинцы их основали, не украинцы ими руководили. Если только их не назначала местная власть, но это могло быть только в России, ну поляки ж не могли на своей территории украинцам дать управлять каким-то городом, я не слышал такого никогда», – констатировал Кедми.