Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
25.09.2021 19:56 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, История, Украина
Просмотров:

На территории Украины нет ни одного украинского города – Кедми

Новости Украины«Древние укры», от которых якобы ведут происхождение все нынешние украинцы, за всю свою историю...

«Древние укры», от которых якобы ведут происхождение все нынешние украинцы, за всю свою историю не построили ни одного города.

Об этом в эфире YouTube-канала «Iton-tv» заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Город Львов выстроили поляки. Украинцы не построили ни одного города. Нет ни одного города, который бы был построен украинцами. Строили русские, литовцы, поляки. Те, кого они называют древними украми – не городское население.

Они приезжали в города, они приезжали во Львов учиться, когда им поляки разрешали, но это польский город. А Киев – это русский город, Одесса – это русский город, Севастополь – это русский город. Были небольшие крепости польские, литовские, но не украинские», – сказал Кедми.

Он напомнил, что в Польше малороссийское население подвергалось дискриминации, иная ситуация была в Российском империи.

«Я не видел, где, когда на территории Украины были украинские города, в которых было украинское население. Не украинцы их строили, не украинцы их основали, не украинцы ими руководили. Если только их не назначала местная власть, но это могло быть только в России, ну поляки ж не могли на своей территории украинцам дать управлять каким-то городом, я не слышал такого никогда», – констатировал Кедми.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть