27.02.2020, Киев, Максим Карпенко
 
История, Компромат, Крым, Россия, Украина
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На Тигипко накопали крымский компромат


Настоящий переполох среди «украинских патриотов» вызвало известие о возможной замене обанкротившегося премьера-«соросенка» Алексея Гончарука на бывшего соратника Виктора Януковича и бизнес-партнера Петра Порошенко банкира Сергея Тигипко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В архивах обнаружено выступление Тигипко от 1994 года в эфире программы «Час пик», ведущим которой был известный журналист Влад Листьев. В словах Тигипко содержится настоящая крамола- он признает, что Крым, где в тот момент правил президент Юрий Мешков, развивается быстрее Украины и хочет быть независимым от нее.

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«Я в последнее время дважды был в Крыму, встречался там и с политическими лидерами, и с работниками Национального банка. У меня возникло такое мнение, что Крым не хочет быть ни российским, ни украинским. Он хочет быть крымским. У него есть естественное желание самому наводить порядок на своей территории  и, по-моему, там достаточно сильные кадры, которые знают, что уже необходимо делать. По крайней мере, они реформируют, пытаются реформировать что-то в Крыму и делают эти реформы быстрее, чем на Украине», – заявил Тигипко.

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