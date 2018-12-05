На Тимошенко и Гриценко повесили 10 тысяч “жертв российской агрессии”

05.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник начал атаку на соперников действующего президента на предстоящих выборах — Юлию Тимошенко и Анатолия Гриценко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Для этого он использовал трибуну комитета Верховной рады по нацбезопасности, секретарем которого он является. Винник выступил с докладом о воровстве в вооруженных силах Украины. Главные обвинения были направлены не против правительства Азарова при президенте Януковиче, как это принято у новой украинской власти, а против правительства Тимошенко, министром обороны в котором был Гриценко.

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Заседание комитета транслировал в прямом эфире Пятый канал, принадлежащий Петру Порошенко.

«В целом по данным исследования, которое мы имеем в своем распоряжении, общая стоимость военного имущества, которое мы утратили, составляет 200 млрд долларов. Тут нельзя не вспомнить Гриценко, который продавал военную технику не только из стратегических запасов, а еще снимал действующую технику с вооружения ВСУ и продавал ее на экспорт. Продавал, естественно, не сам, а по соответствующему решению кабинета министров Украины. Техника продавалась по ценам в десять раз ниже рыночной стоимости по распоряжениям Юлии Тимошенко без конкурсов», – сказал Винник.

Со своим докладом он намерен выступить в парламенте и опубликовать его в газете «Урядовый курьер». Он предлагает обратиться в министерство финансов с просьбой посчитать сумму убытков, нанесенных министрами обороны, для того чтобы мы могли подать материалы в правоохранительные органы.

«Вещи, которые мы исследовали не могут иметь срок давности. У нас более 10 тыс погибших вследствии российской агрессии. Эти жертвы в прямой причинно-следственной связи со снижением обороноспособности Украины, которую допустили отдельные наши руководители», – сказал Винник.