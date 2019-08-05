05.08.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Балканы, НАТО, Политика, Россия, Румыния, Украина
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На Трампа надежды нет: Украина молится на Румынию

Надежды Украины на то, что США поддержат Киев в устроенной провокации возле Керченского пролива не оправдались – Дональд Трамп не выполнил своего обещания не встречаться с Владимиром Путиным до освобождения арестованных членов экипажей катеров ВМСУ.

Это с горечью констатировал в интервью газете «День» украинский политолог Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кремль начал свободно себя чувствовать после нападения на украинскую катерную группу с последующим взятием в плен наших моряков в акватории Черного моря в ноябре прошлого года. Несмотря на все угрозы применить жесткие санкции против России, все закончилось «ничем». Санкции введены были. Но они смешные по сравнению с нарушением.  В американский и европейский санкционные списки попали от 6 до 8 средней руки офицеров ФСБ и российских вооруженных сил. Кроме того, заявление Трампа, что никакой встречи с Путиным не будет, пока не вернут Украине моряков и корабли, тоже не было соблюдено. Встреча состоялась. Кремль почувствовал вкус «легкой победы» и безнаказанности, поэтому дальше продолжает действовать «по беспределу», – утверждает Гончар.

В отличие от американцев, на более жесткие действия решилась Румыния, накануне отказавшаяся пропустить через Дунай партию российской бронетехники, подаренной армии Сербии.

«Сигнал продемонстрировали румыны, которые не пропустили через Дунай российское судно с грузом бронетехники для Сербии. Это принципиальная реакция на действия России, в Черном море в том числе. Потому что все запрещенные зоны, которые установила Россия в настоящий момент в Черном море, касаются исключительно торгово-экономической морской зоны Румынии. С некоторых пор российские военные самолеты стали делать облеты территорий, на которых румыны совместно с американскими и европейскими компаниями ведут разработку черноморского шельфа», – сообщил Гончар.

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