На трассе «Таврида» обнаружена ловушка для водителей

05.09.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Крымские «гаишники» выполняют план по сбору штрафов, используя нанесение неправильной разметки и дорожных знаков на частично введенной в эксплуатацию трассе «Таврида», соединяющей Симферополь с мостом через Керченский пролив.

Об этом в своем блоге сообщил адвокат Тейфук Гафаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Юрист рассказал о судебном процессе, где клиент – водитель, который оспаривает лишение прав, предоставил доказательства неправильной установки знаков и нанесения разметки.

Гафаров выразил недоумение по поводу ситуации, ведь «Таврида» из-за напряженного трафика минувшим летом часто мелькала в сводках ДТП по Крыму.

«Мой клиент был лишён права управления автомобилем за нарушение ч. 5 ст. 12.15 КОАП (в простонародье повторный обгон за год). Как всегда, дьявол кроется в деталях.

В нашем случае работники ГИБДД нашли ошибки в установленных знаках и несоответствие им разметки на трассе Таврида, и ежедневно делали себе показатели, при этом все водители руководствовались разметкой и не подозревали, что их пачками запишут в нарушители.

Внимательное изучение видео, представленного ГИБДД, показало наличие знака «уступи дорогу» и наличие перекрёстка, после которого не действует знак «обгон запрещён».

Ещё более интересными оказались документы, представленные ООО «ВАД», в которых знак «уступи дорогу» детально описан в проекте, но не нарисован.

Именно факт отсутствия знака на проекте ГИБДД использовало для обоснования схем правонарушения», – написал Гафаров.

«В «Яндекс новостях» более 500 сообщений о ДТП на «Тавриде», а работники Гибдд, которые обязаны при выявлении несоответствия знаков и разметки требовать устранения нарушений и регулировать движение до их устранения, делают себе статистику по протоколам. После окончания рассмотрения дела направлю жалобу в прокуратуру на действия работников гибдд», – анонсировал адвокат.