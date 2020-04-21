На три части: сценарий развала Украины расписан и утверждён постранично – эксперт

21.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Выполнение Минских соглашений приведёт к тому, что Украина окончательно расколется на несколько частей, в результате чего на территории «незалежной» образуются три независимых государства, одно из которых войдёт в состав РФ.

Об этом в ходе беседы с членами общественного движения «Донецкая республика» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Суть Минских соглашений в том, что Донбасс остаётся фактически независимым, но формально получает достаточно большие легитимные права – продавать свою продукцию, и прочее. В этом случае позиция Донбасса оказывается тем рычагом, с помощью которого происходит трансформация политического режима на Украине, чтобы снять эту диктатуру.

Донбасс сражается не только за себя. Он сражается за Харьков, Одессу, Днепропетровск, за большую часть населения Украины, которая страдает от этой де-факто оккупации, которая там осуществляется», – отметил он.

Политолог подчеркнул, что в данный момент Москва работает над тем, чтобы сделать возможным раскол Украины на три независимых государства – Галицию, Малороссию и Новороссию, которая войдёт в состав России.

«Я надеюсь, что из этого выйдет переучреждение Украины так, что из неё, возможно, будет три части выделено. Одна маленькая часть – Западная Украина, Галиция, формирующаяся вокруг Униатской церкви. У неё там достаточно высокий уровень консолидации, хотя, с моей точки зрения, Униатская церковь ведёт себя, прежде всего, как политическая организация, вроде ИГИЛа (запрещён в РФ), которая откровенно оправдывает террористические практики.

Вторая часть – это центр, Малороссия. А третья часть – это весь этот промышленный Юго-Восток – от Одессы до Харькова, который, я думаю, войдёт в Россию на правах нового федерального округа, с областями и так далее.

Но это возможно только лишь по принципу большого переучреждения этой части мира. А это возможно, только если основные игроки несколько изменят свою позицию, над чем мы сейчас и активно работаем», – резюмировал Марков.