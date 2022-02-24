На трёх военных объектах Львовской области прогремели взрывы

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Новости Украины

В результате взрывов на трёх военных объектах Львовской области случились пожары.

Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения ГСЧС Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Где и что именно горело, в сообщении ведомства не указано. Названы только районы – Червоноградский, Золочевский и Самборский.

При этом галичане не преминули вставить фразу «жилые массивы».

«На все события осуществлено оперативное реагирование. Пожарно-спасательные подразделения переведены на усиленный вариант несения службы. Дополнительно введены в оперативные расчеты спасатели и резервная техника. Сейчас пожаров в результате взрывов на территории жилых массивов нет», – подчеркнули в ГСЧС.