Подпишись на рассылку
27.04.2021, Киев, Игорь Петров
 
Армения, геноцид, Дзен, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Турция, Финансы
Просмотров:

На Турцию обрушится вал судебных исков вслед за признанием США геноцида армян


США уже давно хотели признать геноцид армян в Турции, но до сих пор не делали этого по геополитическим соображениям. А теперь за этим признанием могут последовать судебные иски к Турции со всего мира, куда разъехались выжившие предки сегодняшних армян.

Об этом в беседе на канале «Ukrlife» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Отношения с Турцией у Соединенных Штатов усложнились не вчера и не сегодня. Не так давно турок выбросили из программы f-35, истребителя пятого поколения. Соединенные Штаты были очень недовольны закупкой Турцией российских комплексов с-400.

Соединенные Штаты относятся к Эрдогану, его политическому режиму как к недемократическому. Недавно Байден объявил о намерении провести саммит демократических государств – «соберём тех, кого считаем демократическими и будем решать, как тех, кто не демократические, сделать демократическими». Я думаю, что Эрдоган не попадают уж точно на этот саммит.

Вопрос геноцида армян поднял в 1980-х в первый раз Рейган и тут же отозвал. Очевидно, это сочли нецелесообразным – Холодная война, Турция – член НАТО. Сейчас – другая ситуация. Возможно, реакция до-эрдогановской Турции была бы иной. Сейчас мы фактически получили «геополитическую бомбу». Я думаю, что она может взорваться очень просто – последуют иски, поскольку до 1915 года в Турции армяне и греки занимали заметные, ключевые позиции в экономике. Понятно, что стало с их имуществом после 1915 года. Могут быть юридические последствия.

Многие уже говорят, что НАТО начинает рассыпаться с Турции. Не думаю, что Турция предпримет такие движения. Но то, что отношения Эрдогана с Западом будут совсем не радужными – совершенно определенно», – прогнозирует эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть