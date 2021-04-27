На Турцию обрушится вал судебных исков вслед за признанием США геноцида армян

27.04.2021, Киев, Игорь Петров

США уже давно хотели признать геноцид армян в Турции, но до сих пор не делали этого по геополитическим соображениям. А теперь за этим признанием могут последовать судебные иски к Турции со всего мира, куда разъехались выжившие предки сегодняшних армян.

Об этом в беседе на канале «Ukrlife» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Отношения с Турцией у Соединенных Штатов усложнились не вчера и не сегодня. Не так давно турок выбросили из программы f-35, истребителя пятого поколения. Соединенные Штаты были очень недовольны закупкой Турцией российских комплексов с-400.



Соединенные Штаты относятся к Эрдогану, его политическому режиму как к недемократическому. Недавно Байден объявил о намерении провести саммит демократических государств – «соберём тех, кого считаем демократическими и будем решать, как тех, кто не демократические, сделать демократическими». Я думаю, что Эрдоган не попадают уж точно на этот саммит.

Вопрос геноцида армян поднял в 1980-х в первый раз Рейган и тут же отозвал. Очевидно, это сочли нецелесообразным – Холодная война, Турция – член НАТО. Сейчас – другая ситуация. Возможно, реакция до-эрдогановской Турции была бы иной. Сейчас мы фактически получили «геополитическую бомбу». Я думаю, что она может взорваться очень просто – последуют иски, поскольку до 1915 года в Турции армяне и греки занимали заметные, ключевые позиции в экономике. Понятно, что стало с их имуществом после 1915 года. Могут быть юридические последствия.

Многие уже говорят, что НАТО начинает рассыпаться с Турции. Не думаю, что Турция предпримет такие движения. Но то, что отношения Эрдогана с Западом будут совсем не радужными – совершенно определенно», – прогнозирует эксперт.