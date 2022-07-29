На ТВ показали «триггер» к киевской казни «азовцев» в Еленовке

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Новости Украины

Подконтрольные Западу телеграм-каналы бросились доказывать непричастность Украины к удару по СИЗО в Еленовке, однако доводы пропагандистов лишь укрепляют в понимании того, что именно Киев расстрелял «азовцев» как ненужных свидетелей.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент свидетельств боевика «Азова» Дмитрия Козацкого с позывным «Орест», которые были записаны буквально накануне.

Он рассказал, что ещё до 24 февраля советник главы офиса президента Алексей Арестович начал заниматься ведением информационной кампании, где собирались видеоматериалы о жестоких убийствах русских военнопленных.

И когда началась спецоперация, эти видео действительно стали появляться в интернете. Козацкий полагает, что данная информационная кампания была начала лишь с одной целью – чтобы спровоцировать создание антивоенного движения в России. Однако этого добиться так и не удалось.

В конечном итоге, чтобы не вызывать негативную реакцию у мирового сообщества, в Киеве распорядились прекратить публиковать подобные видео, более того, все компрометирующие ВСУ и нацистов «Азова» материалы, хранившиеся на заводе «Азовсталь», были уничтожены.

Корнилов подчеркнул, что именно такие показания могли послужить «триггером» для отдачи приказа о нанесении удара по СИЗО Еленовки.

«Вспомним, как только эта «экстракшин» произошла, их значительную часть пленных сразу поместили туда, и моментально в ту сторону начались прилёты со стороны Украины. Если сегодня состоится заседание Совбеза, надо привести первые показания, когда они просили Зеленского прекратить их обстреливать. Очень важно, чтоб установить виновного и почему всё это делалось. И конечно, нужно оперативно показать материалы первых шагов следствия, в частности осколки HIMERS для того, чтобы снять обвинения с нас. Эти обвинения уже начались, украинские СМИ рассказывают, что это мы казнили их пленных. Псевдобелорусская Нехта, но польский на самом деле ресурс, уже нашёл нестыковку в нашей версии – смотрите, российские пропагандистские СМИ рассказывают, что в Еленовку бабахнули HIMERS, а HIMERS – это высокоточное оружие, то есть не могли же украинцы обстреливать Еленовку. Вот доказательство то, что это не Украина была. На полном серьёзе они это рассказывают. Так мы как раз и говорим, что вы сознательно после начала показаний этих боевиков «Азова», очень бы хотелось, чтоб этого «Ореста» там не было. Потому что эти показания пригодятся для трибуналов над украинскими военными преступниками. Сразу после этого вы нанесли высокоточным американским оружием удар по бывшим своим героям. Которых вы и сейчас назовите героями, убитыми российскими вооружёнными силами. В этом нет никаких сомнений», – объяснил политолог.