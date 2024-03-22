На участках в Мелитополе заметили «ждунов». К чему это?

Любовь Смирнова.  
22.03.2024 13:58
  (Мск) , Симферополь
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Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия


В ходе президентских выборов на избирательных участках в Запорожской области были замечены местные жители, ранее декларировавшие заукраинскую позицию.

Об этом в эфире аудиоподкаста политолога Семена Уралова рассказал один из организаторов кампании председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Титенков.

В ходе президентских выборов на избирательных участках в Запорожской области были замечены местные жители,...

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Уралов поинтересовался у гостя, можно ли считать голосование граждан своеобразной присягой жителей новых территорий РФ Владимиру Путину.

«Это сродни «Свадьбы в Малиновке» – поворот кепки, и новая власть пришла. Наверное, именно это ощущается. А доверия у населения, что они прямо присягу приняли, пока нет. Я такого не чувствую», – ответил Титенков.

Хотя, отметил эксперт, появление «ждунов» на участках можно считать признаком постепенной интеграции в российское политическое поле.

«У нас открылись участки 16 и 17 марта, и на них были люди. Я сам был на подсчёте лично, к нам приехали международные наблюдатели. И я видел, как люди, даже после закрытия участка, долбили в двери и просились проголосовать. Они шли, голосовали, это было осознанно и ответственно. Присяга это была для них или нет – не знаю. Мне кажется, что это было сродни отсылки к советскому прошлому, что оно вернулось, наконец-то», – добавил гость.

Для голосования при отсутствии российского паспорта можно было воспользоваться украинским. Но практика показала, что таких единицы, которые физически не в состоянии оформить гражданство РФ.

«Реально, это единицы, лежачие и неходячие. Те, у кого рядом не было за руку кого притащить. В основной своей массе все получили. 420 тысяч паспортов, по-моему, мы раздали за 2 года. А избирателей у нас там чуть больше. То есть за российскими паспортами пришли все, даже те, кто не хочет связывать себя с Россией, потому что паспорта дают соответствующие блага, какие-то субсидии, какие-то деньги и прочее. То есть хочешь существовать – получи российский паспорт, будешь существовать», – считает эксперт.

По словам Титенкова, выборы проходили в сложных условиях. Там, где была угроза обстрелов, голосование проводили на дому.

«Мы отправили избирательные комиссии с урнами, и они пошли пешком по людям. Это связано, в первую очередь, с мерами безопасности… Было плохо и было тяжело. Когда меня спрашивали, как у тебя проходит день голосования, я отвечал: у нас толпы, обстрелы, террористы. У нас члена комиссии убили прямо во время выборов…

У всех членов избирательных комиссий, как в старые добрые времена, было отличное настроение. Они активно участвовали, даже в Каменке-Днепровской, где прилетали дроны прямо в день голосования. Они говорили: давайте открывать участки снова. Ну и всё. Отличные комиссии, прекрасные женщины. Обнять их хочется, пирогами угостить, ничего не поменялось», – подытожил общественник.

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