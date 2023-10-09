«На учёт возьмусь, а воевать — шиш с маслом» – Галкин нашёл способ «сплотиться» со своей нацией

Муж известной в прошлом веке певицы Аллы Пугачевой иноагент Максим Галкин поспешил опровергнуть слухи об их с женой спешном отъезде из Израиля. Фотографии Пугачевой и Галкина в аэропорту Бен-Гурион появились в интернете.

Видео с опровержением Галкин выложил в американской соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Муж Пугачевой деланно патетическим голосом повествует, что из России они уехали, хотя ни им, ни стране «ничего не угрожало», и могли выбрать «одну из 27 прекрасных цивилизованных стран», поскольку у них есть паспорта ЕС. Но выбрали Израиль, потому что чувствуют себя там «своими».

«Мы выбрали Израиль и ни одной минуты об этом не жалели. И сегодня в эти трудные горестные для Израиля дни мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать, хотя она есть. Улететь можно, но мы не улетаем. Мы с Аллой и наши дети хотим поддержать израильский народ в эту действительно трудную минуту. Мы гордимся тем, что имеем теперь отношения к такой сплоченной нации», — продекламировал Галкин.

По его словам, патриотизм в Израиле «не дутый и искусственный», в отличие от России.

«Если бы я служил в армии Израиля, и были хотя бы какие-то основания, чтобы я мог пойти сейчас защищать Израиль, я бы пошёл. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь. Я буду помогать. Я думаю, израильтянам, которые говорят по-русски, важно, что мы с Аллой сегодня здесь. Вы себе не представляете, какая гордость у меня сейчас за эту маленькую страну, которая в едином порыве встала на свою защиту», – с дрожью в голосе заявил муж Пугачевой.

Либеральная общественность не услышала фальши в патетике Галкина.

«Очень крутое видео, Макс! Израиль действительно великая страна, и патриотизм ты чувствуешь там каждую секунду пребывания, подтверждаю. И не обращай внимания на говноедов», – написала скандальная тележурналистка Ксения Собчак, также обладающая израильским паспортом. «Одно из самых удивительных наблюдений — это мелкое культурное злопамятство, которое многие соотечественники кладут в основу своей позиции по отношению к очень старому и очень серьезному ближневосточному конфликту. Они выбирают сторону в этом конфликте на основании того, что какой-то им лично неприятный артист, или писатель, или целая группа артистов и просто бывших сограждан оказалась в Израиле», – традиционно обвиняет соотечественников журналист-иноагент Александр Баунов.

Патриоты разъясняют, что их раздражает лицемерие Галкина, охотно критикующего Россию, но не замечающего явных признаков геноцида Израиля в Газе.

«На этом фоне умиление расово чистым израильским патриотизмом со стороны Собчак и Галкина – это чистый восторг», – написал Мардан.

«Ничего не угрожало России? Так мы и не говорили, что нам угрожали. Мы выступили в защиту жителей Донбасса, которых с 2014 года уничтожали. Только для Галкина они не люди… Он ждёт возвращения в Россию, потому что убежден, основная часть людей быдло, которое ничего не понимает и снова будет платить за его унылые и бесталанные выступления», – пишет политолог Сергей Карнаухов.

«Иноагенты Макаревич и Галкин поддерживают главную родину своей жизни. Полтора года назад, когда началась спецоперация, я не слышал от них подобных высказываний. Их родина – та, которую поддерживают США. Иноагенты подтвердили свой статус. Маски сорваны, всё очевидно», – заявил в интервью «Абзацу» блогер и общественный деятель Вадим Манукян.

Политтехнолог Анна Федорова призывает не уделять столько внимания звездам-релокантам, чтобы не создавать им лишний пиар.

«Какая разница, что сейчас делают и куда едут звездные эмигранты? Кого вообще волнует их судьба? Почему нам должно быть важно, что написал у себя Макаревич? Это же люди, которые кормятся вниманием, а вы за ними бежите и им это внимание даете», – написала Федорова.