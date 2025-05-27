На удар «Орешником» Германия ответит лишь 117-м пакетом санкций

Если РФ в ответ на удары по своей территории немецкими ракетами «Таурус» отправит на немецкую военную базу «Орешник», европейцы и НАТО буду долго совещаться и введут очередной бесполезный пакет санкций.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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