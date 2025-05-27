На удар «Орешником» Германия ответит лишь 117-м пакетом санкций
Если РФ в ответ на удары по своей территории немецкими ракетами «Таурус» отправит на немецкую военную базу «Орешник», европейцы и НАТО буду долго совещаться и введут очередной бесполезный пакет санкций.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Готовы ли они к противостоянию? Не готовы абсолютно, уж Германия так точно. У Франции есть какое-никакое ядерное оружие, сухопутные войска, авиация, морской флот, она хоть что-то может попытаться изобразить – у немцев нет ничего. Поэтому, если вдруг Российская Федерация решит реализовать свои причино-следственные связи (они говорили, что удар «Таурусами», например, по ключевым объектам – это повод для военного ответа) – и захерачит в ответ условным «Орешником» по немецкой военной базе, то что делать храброй Германии?
Это включать пятую статью. Пятая статья – это всего лишь консультации, она побежит к Трампу, британцам и французам потому что больше некому, и скажет, что что давайте как-то отвечайте. Они долго будут совещаться, сотрясать воздух, Макрон получит еще одну пощечину, и в результате введут какие-нибудь страшные 117-е санкции.
Потому что нет на Западе политиков, готовых на открытое вооруженное противостояние с Российской Федерацией в ее нынешнем виде, в нынешнем формате и контексте. Их нет. Если они не нашлись к четвертому году войны, ожидать, что они найдутся чуть позже, абсолютно бесполезно», – заявил Арестович.
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