Подпишись на рассылку
11.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Газ, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса
Просмотров:

На украинцев могут повесить огромный долг компаний за газ и электричество – эксперт

Новости УкраиныВ ближайшем будущем тарифы на газ и электроэнергию на Украине не просто будут расти...

В ближайшем будущем тарифы на газ и электроэнергию на Украине не просто будут расти – на население этой страны могут спихнуть огромный многолетний долг многочисленный компаний.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политолог Денис Гаевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я сделал вывод, что тарифы для населения продолжат расти. Думаю, мало у кого есть в этом сомнения. Тут любая турбулентность и увеличение внешних рисков ведут к увеличению цен для конечных потребителей.

А если посмотреть на ту же региональную газовую компанию, то обнаружится, что у неё многомиллиардные долги перед «Нафтогазом» за поставленный газ, и как бы ни получилось так, что владелец всей этой структуры не скинет долги на государство – по сути, расставшись с долгами и оставив себе прибыль», – сказал он.

Также Денис Гаевский подчеркнул, что, кроме дальнейшего роста тарифов, на население Украины может быть повешен огромный долг.

«Конечно, надо глубоко вникать в финансовое состояние «Региональной газовой компании» и других облгазов, и в облэнерго. Там же гигантские долги, когда все должны всем. «Укрэнерго» должно поставщикам «зелёной энергии», население должно за электроэнергию и так далее.

Там большая запутанная цепочка взаимных долгов и неплатежей. И если кого-то из этой цепочки выкинуть – как бы ни оказалось так, что де-факто долги будут повешены на государство, то бишь, на всех налогоплательщиков Украины», – резюмировал эксперт.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть