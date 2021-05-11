На украинцев могут повесить огромный долг компаний за газ и электричество – эксперт

11.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В ближайшем будущем тарифы на газ и электроэнергию на Украине не просто будут расти – на население этой страны могут спихнуть огромный многолетний долг многочисленный компаний.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политолог Денис Гаевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сделал вывод, что тарифы для населения продолжат расти. Думаю, мало у кого есть в этом сомнения. Тут любая турбулентность и увеличение внешних рисков ведут к увеличению цен для конечных потребителей.

А если посмотреть на ту же региональную газовую компанию, то обнаружится, что у неё многомиллиардные долги перед «Нафтогазом» за поставленный газ, и как бы ни получилось так, что владелец всей этой структуры не скинет долги на государство – по сути, расставшись с долгами и оставив себе прибыль», – сказал он.

Также Денис Гаевский подчеркнул, что, кроме дальнейшего роста тарифов, на население Украины может быть повешен огромный долг.

«Конечно, надо глубоко вникать в финансовое состояние «Региональной газовой компании» и других облгазов, и в облэнерго. Там же гигантские долги, когда все должны всем. «Укрэнерго» должно поставщикам «зелёной энергии», население должно за электроэнергию и так далее. Там большая запутанная цепочка взаимных долгов и неплатежей. И если кого-то из этой цепочки выкинуть – как бы ни оказалось так, что де-факто долги будут повешены на государство, то бишь, на всех налогоплательщиков Украины», – резюмировал эксперт.