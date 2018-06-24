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На Украине 50 полицейских забирали Георгиевскую ленту у водителя
Полиция Кривого Рога устроила настоящее шоу, попытавшись изъять Георгиевскую ленту у водителя авто, на которого пожаловались бдительные национально-сознательные соседи.
Об этом инциденте сообщают журналисты «Первого криворожского» телеканала, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Автомобиль мужчины с запрещенной на Украине Георгиевской лентой обнаружили горожане, которые и вызвали полицию. Далее состоялся следующий диалог: (В-водитель, П – полиция)
П: Вы видите, что у вас на машине запрещенная символика?
В: Мне 54. Я вырос при этой символике.
П: А причем тут вырос?
В: А при том. Кому тут не нравится эта символика?
П: Какая символика? С какого года эта символика появилась?
В: И вам это не нравится?
П: Не то, что не нравится. Она нарушает закон. Вы в какой стране живете?
В: Я? Я в СССР вырос.
П: А причем тут это? А живешь ты где?
В: Я? На Украине.
П: Ну так и что ты цепляешь за стеклом?
В: Если ты одел форму, ты красавец?
П: Я заработал её!
В: И я заработал.
П: А вы знаете, что под этими лентами людей на Донбассе убивают?
В: А кто вас туда звал? Вот это вот (обводит руками соседние дома) все символика СССР. Почему вы ее не уберете?
П: СССР уже 30 лет нет, что вы про него все говорите?
В: Почему я должен менять свое мышление, если вам так хочется?
П: Я попрошу вас открыть автомобиль, чтобы сотрудники полиции изъяли данный предмет.
В: Не понял. Почему вы должны его изымать?
П: Потому что вы нарушаете закон Украины.
В: Это мое вероисповедание. Ну, расстреляйте меня тогда.
П: Действует закон, и вы должны им руководствоваться.
В: Кто его выдумал?
П: Президент…
В: Ваш президент сам носил эту ленточку и служил при СССР. У меня другая вера, вы мне свою веру не повесите.
П: У нас закон Украины, а не вера.
В: На границе кричат, что Крым – это Украина. А почему вы тогда стоите, если Крым – это Украина?
Отметим, что за мужчину решила заступиться соседка, которая также отметила, что выросла в СССР: «Россия есть Россия, это одно. Мы родились при Советском Союзе».
Затем между сотрудниками полиции и водителем продолжилась словесная перепалка, в конце чего полиция изъяла из машины предметы, вызвавшие гнев соседей.
«50 полицейских пришли изымать одну ленточку. Ну и что?» – прокомментировал водитель.
Соседка продолжила заступаться за мужчину: «Чего вы человека трогаете из-за каких-то ленточек? Пусть президент сюда приедет и покажет этот закон».
Мужчина отметил, что своим флагом он считает красно-голубой флаг (флаг УССР, – прим. ред.). В ответ на это крутившиеся рядом АТОшники попросили его уважать желто-голубой флаг.
Метки: Георгиевская лента
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