24.06.2018, Кривой Рог, Анастасия Самойлова

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На Украине 50 полицейских забирали Георгиевскую ленту у водителя

Полиция Кривого Рога устроила настоящее шоу, попытавшись изъять Георгиевскую ленту у водителя авто, на которого пожаловались бдительные национально-сознательные соседи.

Об этом инциденте сообщают журналисты «Первого криворожского» телеканала, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автомобиль мужчины с запрещенной на Украине Георгиевской лентой обнаружили горожане, которые и вызвали полицию. Далее состоялся следующий диалог: (В-водитель, П – полиция)

П: Вы видите, что у вас на машине запрещенная символика?

В: Мне 54. Я вырос при этой символике.

П: А причем тут вырос?

В: А при том. Кому тут не нравится эта символика?

П: Какая символика? С какого года эта символика появилась?

В: И вам это не нравится?

П: Не то, что не нравится. Она нарушает закон. Вы в какой стране живете?

В: Я? Я в СССР вырос.

П: А причем тут это? А живешь ты где?

В: Я? На Украине.

П: Ну так и что ты цепляешь за стеклом?

В: Если ты одел форму, ты красавец?

П: Я заработал её!

В: И я заработал.

П: А вы знаете, что под этими лентами людей на Донбассе убивают?

В: А кто вас туда звал? Вот это вот (обводит руками соседние дома) все символика СССР. Почему вы ее не уберете?

П: СССР уже 30 лет нет, что вы про него все говорите?

В: Почему я должен менять свое мышление, если вам так хочется?

П: Я попрошу вас открыть автомобиль, чтобы сотрудники полиции изъяли данный предмет.

В: Не понял. Почему вы должны его изымать?

П: Потому что вы нарушаете закон Украины.

В: Это мое вероисповедание. Ну, расстреляйте меня тогда.

П: Действует закон, и вы должны им руководствоваться.

В: Кто его выдумал?

П: Президент…

В: Ваш президент сам носил эту ленточку и служил при СССР. У меня другая вера, вы мне свою веру не повесите.

П: У нас закон Украины, а не вера.

В: На границе кричат, что Крым – это Украина. А почему вы тогда стоите, если Крым – это Украина?

Отметим, что за мужчину решила заступиться соседка, которая также отметила, что выросла в СССР: «Россия есть Россия, это одно. Мы родились при Советском Союзе».

Затем между сотрудниками полиции и водителем продолжилась словесная перепалка, в конце чего полиция изъяла из машины предметы, вызвавшие гнев соседей.

«50 полицейских пришли изымать одну ленточку. Ну и что?» – прокомментировал водитель.

Соседка продолжила заступаться за мужчину: «Чего вы человека трогаете из-за каких-то ленточек? Пусть президент сюда приедет и покажет этот закон».

Мужчина отметил, что своим флагом он считает красно-голубой флаг (флаг УССР, – прим. ред.). В ответ на это крутившиеся рядом АТОшники попросили его уважать желто-голубой флаг.