На Украине американцы разрабатывают биологическое оружие – киевский экономист

08.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Действующие на Украине американские биолаборатории работают над созданием бактериологического оружия, которое может быть использовано против целых народов.

Об этом в эфире канала КРТ заявил вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моей информации и по моему глубокому убеждению как специалиста в области медицины в том числе, цель этих лабораторий вовсе не поиски методов лечения особо опасных инфекций. Именно в этих лабораториях исследуются особо опасные инфекции, это первое, что настораживает.

Второе – обратите внимание, одновременно с уничтожением санэпидемической службы были созданы эти иностранные лаборатории. Это всё взаимосвязанные вещи, просто по долгу службы санитарно-эпидемиологическое управление обязано было проверить все лаборатории, в том числе и эти американские. Так вот, для того, чтобы эти лаборатории работали бесконтрольно, это одна из причин, для чего была уничтожена наша санитарно-эпидемиологическая служба, это одна из основных причин», – заявил эксперт.

«Цель этих лабораторий однозначна. В них разрабатываются один из видов бактериологического и вирусологического оружия, то есть это биологическое оружие, которое может уничтожать людей», – заявил

«Почему я сейчас вспомню Билла Гейтса? Вроде бы бизнесмен и меценат. Но этот меценат по официальной версии разрабатывает методы стерилизации людей якобы под предлогом регулирования рождаемости в странах с большой рождаемостью. Я хочу и ему, и американскому правительству задать один простой вопрос: а кто вас просил о том, чтобы вы создавали такие методы стерилизации людей, чтобы у них не было потомства? Вы понимаете, что эти методы могут быть использованы как биологическое оружие для уничтожения целых народов?

Вы, конечно, понимаете, что то, что нам предлагают всеобщую вакцинацию от вируса COVID 19 и завтра будет какой-нибудь 21 или 25 – поверьте, это чистый фейк, обман для людей. От вируса вакцину создать невозможно. Ибо вирус постоянно мутирует, его антигенная структура постоянно меняется. Соответственно, выработанные для него антитела, через месяц уже у него будут совсем другие антигены, и эти антитела будут неэффективны.

Поэтому лечение вируса может быть по другой схеме – это создание не вакцин, не антител, а создание препаратов, которые активируют собственный иммунитет человека до такой степени, когда он будет в состоянии уничтожить любой вирус, любую злокачественную опухолевую ткань в организме. Вот это решение проблемы. Или молеклярно-генетический путь, когда можно генетически исправлять нарушенную структуру генов человеческого организма», – утверждает Пешко.

Стоит заметить, что утверждения эксперта о невозможности создать от вируса вакцину противоречат известным медицинский фактам. Так, вакцинация практически ликвидировала на планете такое вирусное заболевание, как оспа. Также серьезно упало заражение полиомиелитом, который вызвался полиовирусом. Вполне рабочей и действующей оказалась вакцинация от опасных вирусных заболеваний корь и краснуха.